Frau (64) stürzt nach Kopfstoß durch Kuh eine steile Böschung hinab und verletzt sich schwer

Weil eine Mutterkuh offenbar ihr Kalb verteidigen wollte, versetzte diese einer 64-Jährigen im Vorbeigehen einen Kopfstoß. Die Frau verletzte sich dabei schwer und wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Eine Kuh stand mit ihrem Kalb direkt am Weg. Die Wanderer wollten an ihnen vorbeigehen, als es zu dem Unglück kam.

Eine Kuh stand mit ihrem Kalb direkt am Weg. Die Wanderer wollten an ihnen vorbeigehen, als es zu dem Unglück kam.

Am heutigen Freitag, den 10. Juli 2026 gegen 11.45 Uhr, gingen eine 64-jährige Österreicherin und ein 59-jähriger Österreicher am Finstertaler Stausee in Kühtai (Bezirk Imst, Tirol) spazieren. Als die beiden seeseitig an einer Kuh vorbeigehen wollten, die dort mit ihrem Kalb am Weg stand, versetzte die Kuh der 64-Jährigen einen Stoß mit dem Kopf.

Wanderin stürzte 10 Meter durch Böschung hinab

Dadurch verlor die Frau das Gleichgewicht und stürzte die felsdurchsetzte Böschung rund 10 Meter in Richtung See hinunter. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen am Kopf und am ganzen Körper. Nach erfolgter Erstversorgung wurde sie mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Innsbruck geflogen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.07.2026 um 18:15 Uhr aktualisiert