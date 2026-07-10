Frau (64) stürzt nach Kopfstoß durch Kuh eine steile Böschung hinab und verletzt sich schwer
Weil eine Mutterkuh offenbar ihr Kalb verteidigen wollte, versetzte diese einer 64-Jährigen im Vorbeigehen einen Kopfstoß. Die Frau verletzte sich dabei schwer und wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
Am heutigen Freitag, den 10. Juli 2026 gegen 11.45 Uhr, gingen eine 64-jährige Österreicherin und ein 59-jähriger Österreicher am Finstertaler Stausee in Kühtai (Bezirk Imst, Tirol) spazieren. Als die beiden seeseitig an einer Kuh vorbeigehen wollten, die dort mit ihrem Kalb am Weg stand, versetzte die Kuh der 64-Jährigen einen Stoß mit dem Kopf.
Wanderin stürzte 10 Meter durch Böschung hinab
Dadurch verlor die Frau das Gleichgewicht und stürzte die felsdurchsetzte Böschung rund 10 Meter in Richtung See hinunter. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen am Kopf und am ganzen Körper. Nach erfolgter Erstversorgung wurde sie mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Innsbruck geflogen.