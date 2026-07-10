Unfall mit mehreren Kindern auf der A12: Drei Verletzte

Wegen einer Notbremsung kam es am Freitag, den 10. Juli, auf der A12 im Gebiet von Innsbruck (Tirol) zu einem Unfall mit drei Verletzten. In den verunfallten Fahrzeugen befanden sich zudem mehrere Kinder.

Durch den Unfall wurde die 39 jährige Österreicherin und die 50-jährige Österreicherin und deren 11-jährige Tochter unbestimmten Grades verletzt.

Durch den Unfall wurde die 39 jährige Österreicherin und die 50-jährige Österreicherin und deren 11-jährige Tochter unbestimmten Grades verletzt.

Am Freitag, den 10. Juli 2026 gegen 11.00 Uhr fuhr eine 39-jährige Österreicherin mit ihrem Auto auf der A12 im Gemeindegebiet von Innsbruck in Richtung Kufstein. Auf dem Beifahrersitz saß eine 65-jährige Österreicherin, auf der Rückbank befanden sich ihre beiden Kleinkinder.

Mutter musste abrupt abbremsen

Plötzlich musste sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt stark abbremsen. Die zwei dahinterfahrenden Auto-Lenkerinnen, eine 50- und eine 47-jährige Österreicherin, mussten ebenfalls stark abbremsen, konnten einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Im Fahrzeug der 50-Jährigen befand sich außerdem ihre 11-jährige Tochter. Im Fahrzeug der 47-Jährigen befanden sich vier Kinder im Alter von 11, 12 und zwei Mal 13 Jahren.

Drei Verletzte

Durch den Unfall wurde die 39 jährige Österreicherin und die 50-jährige Österreicherin und deren 11-jährige Tochter unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Innsbruck eingeliefert. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten kam es für cirka eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle.