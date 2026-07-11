Tödlicher Absturz: 28-Jährige mit Gleitschirm in Baum gekracht

Ein tödlicher Gleitschirm-Absturz hat sich Freitagvormittag im Stubaital in Tirol ereignet. Wie die Polizei berichtet, ist eine 28-jährige Frau abgestürzt und in einen Baum gekracht. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Eine 28-jährige Deutsche war Freitagvormittag, am 10. Juli 2026 gegen 10 Uhr, mit ihrem Gleitschirm über dem Stubaital (Tirol) „unterwegs“. Aus bisher noch ungeklärter Ursache ist sie allerdings im bewaldeten Bereich des Elfers in Neustift im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) abgestürzt. In weiterer Folge kollidierte sie mit einem Baum und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu, wie die Polizei nun berichtet. Für sie kam jede Hilfe zu spät.