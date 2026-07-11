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/ ©PUSCH/Bundesheer
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Black Hawk des Bundesheer bei der Waldbrandbekämpfung.
Ein Black Hawk sowie vier weitere Hubschrauber stehen im Löscheinsatz.
Virgental
11/07/2026
Löscharbeiten laufen

Waldbrand in Virgen: Bundesheer im Assistenzeinsatz

In Osttirol hält ein Waldbrand die Einsatzkräfte in Atem. Laut dem Bezirks-Feuerwehrverband Lienz wird das Löschen wohl noch mindestens bis zum Abend andauern. Auch das Bundesheer steht im Assistenzeinsatz.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(123 Wörter)
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Wie berichtet, ist am Freitagnachmittag ein Waldbrand in Virgen (Osttirol) ausgebrochen. Aktuell stehen zwölf Freiwillige Feuerwehren mit 170 Kräften im Löscheinsatz. Fünf Hubschrauber unterstützen aus der Luft, darunter auch ein Hubschrauber des Typs S70 Black Hawk des Österreichischen Bundesheers.

Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Waldbrand.
©Bezirks-Feuerwehrverband Lienz |
Im Virgental ist am Freitag ein Waldbrand ausgebrochen.

Assistenzeinsatz

„Der Waldbrand in Tirol zeigt einmal mehr, wie entscheidend rasche und koordinierte Hilfe ist. Auf Anforderung der zivilen Behörden steht das Österreichische Bundesheer im Assistenzeinsatz und unterstützt die Löscharbeiten vor Ort Hubschraubern und Tankkraftwagen […]“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). Das leistungsstarke Fluggerät ist speziell für Einsätze im Gebirge geeignet. Seine Transportkapazität beträgt 20 Personen oder reicht für die Beförderung von rund vier Tonnen Nutzlast.

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