Großflächiger Waldbrand im Virgental unter Kontrolle

Ein schweißtreibender Tag liegt hinter den Einsatzkräften in Osttirol. Seit Freitag kämpfen sie nun schon gegen einen Waldbrand im Virgental. Noch gibt es keine endgültige Entwarnung. Aber: Das Feuer ist unter Kontrolle.

Düstere Stimmung herrscht derzeit in Osttirol. Wie berichtet, ist am Freitagnachmittag im Virgental ein großflächiger Waldbrand ausgebrochen. Der Löscheinsatz ist nach wie vor voll im Gange. Rund dreihundert Feuerwehrleute sowie fünf Hubschrauber kämpften gegen die Flammen. Gegenüber 5 Minuten berichtet Harald Mair, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Virgen: „Die Mannschaft hat die ganze Nacht und den ganzen Tag durchgearbeitet, so ist es gelungen, das Feuer in Schach zu halten.“

©FF Prägraten a. G. Am Freitagnachmittag ist ein Waldbrand im Virgental ausgebrochen.

Brand unter Kontrolle

Eine Fläche von ungefähr zehn Hektar ist betroffen. „Eine weitere Ausbreitung konnte glücklicherweise verhindert werden“, stellt Mair fest. Vor allem das steile Gelände machte den Einsatzkräfte zu schaffen. „Nun ist der Waldbrand aber weitestgehend unter Kontrolle.“ Über Nacht wird eine Brandwache eingerichtet. In den frühen Morgenstunden wird der Löscheinsatz dann fortgesetzt.

©Bezirks-Feuerwehrverband Lienz | Das Feuer zog sich über zehn Hektar Wald.

Letzte Glutnester

„Bodentrupps werden am Sonntag die letzten Glutnester bekämpfen. Der Einsatz von Hubschraubern ist – bis auf einen Überflug mit einer Wärmebildkamera – nicht mehr angedacht“, so Mair. Abschließend betont der Kommandant: „Die Kameraden haben unmögliches möglich gemacht. Hier hat wirklich ein ganzer Bezirk fest zusammen gehalten!“