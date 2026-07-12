Paragleiter bei Sicherheitslandung verletzt: Ins Krankenhaus Zams gebracht

Weil er rapide an Höhe verlor, entschloss sich ein 27-jähriger Paragleiter im Bereich der Jamtalhütte (Bezirk Landeck, Tirol) zu einer Sicherheitslandung. Dabei verletzte er sich und wurde von der Bergrettung ins Tal gebracht.

Anfangs lief noch alles gut, doch dann verlor ein Deutscher aufgrund mangelnder Thermik rapide an Höhe.

Anfangs lief noch alles gut, doch dann verlor ein Deutscher aufgrund mangelnder Thermik rapide an Höhe.

Am gestrigen Samstag, den 11.07.2026, gegen 17.15 Uhr, kam es zu einem Paragleitunfall im Gemeindegebiet von Galtür (Bezirk Landeck, Tirol). Ein 27-jähriger Deutscher verlor aufgrund mangelnder Thermik beim Flug mit seinem Paragleiter rapide an Höhe, daher entschloss er sich zu einer Sicherheitslandung im Bereich der Jamtalhütte.

Von Bergrettung ins Tal gebracht

Bei der harten Landung zog sich der Mann Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung durch die Bergrettung Galtür wurde er ins Tal gebracht und von dort mit der Rettung ins BKH Zams eingeliefert.