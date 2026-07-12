Bellender Hund verursacht Autounfall: Alko-Lenker landet im Graben

Wegen der Ablenkung durch einen Hund kam ein 46-jähriger Autofahrer am Samstagabend, dem 11. Juli 2026, im Zillertal von der Straße ab. Das Auto stürzte über Felsen ab, Insasse und Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt.

Der Lenker des Autos war - wie sich nach dem Unfall herausstellte - stark alkoholisiert.

Der Lenker des Autos war - wie sich nach dem Unfall herausstellte - stark alkoholisiert.

In einer Kurve begann der Hund plötzlich zu bellen, woraufhin sich der deutsche Lenker und seine 42-jährige Begleiterin zu dem Tier umdrehten. Durch diese Ablenkung stürzte das Auto etwa 20 Meter tief ab. Die Insassen retteten sich und den Hund selbstständig aus dem Fahrzeug.

Alkotest verlief positiv: Mann musste Führerschein abgeben

Die Ablenkung durch den Hund war offenbar nicht das einzige Problem: Ein vor Ort durchgeführter Alkomattest bei dem Deutschen fiel laut Polizei absolut eindeutig aus und bescheinigte ihm eine schwere Alkoholisierung. Für den Mann hatte das sofortige Konsequenzen – er musste seinen Führerschein noch an Ort und Stelle abgeben.

Feuerwehr übernahm Bergung des Autos

Die aufwendige Bergung des abgestürzten Autos übernahm schließlich die Feuerwehr. Die Zillertaler Höhenstraße entwickelte sich an diesem Samstag ohnehin zu einem regelrechten Unfallschwerpunkt, an dem die Einsatzkräfte gleich mehrfach zu Fahrzeugabstürzen ausrücken mussten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.07.2026 um 10:57 Uhr aktualisiert