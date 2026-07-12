Unfall am Klettersteig: 34-Jährige stürzte 8 bis 9 Meter ins Seil

Am Wilden Kaiser, im Gemeindegebiet von Kufstein (Tiro) kam es gestern zu einem schweren Unfall am Klettersteig. Eine 34-Jährige Deutsche musste nach einem Fall mit dem Notarzthubschrauber ins Spital gebracht werden.

Am gestrigen Samstag, den 11. Juli 2026, stiegen vier erfahrene deutsche Kletterer (zwei 34-jährige Frauen aus Dresden und Hamburg sowie zwei Männer im Alter von 29 und 38 Jahren) gegen 10.00 Uhr in die Mehrseillängentour „Gatto Nero“ am Nordwestsockel der Kleinen Halt ein. Sie befanden sich auf 2.116 Metern Höhe.

34-Jährige kommt zu Fall und stürzt 8 bis 9 Meter in das Seil

Als sich die beiden Männer am Standplatz der dritten Seillänge befanden, stieg die 34-jährige Deutsche aus Hamburg zu ihnen hinauf. Plötzlich kam die Frau rund einem Meter unterhalb des Standplatzes alleine zu Fall und stürzte 8 bis 9 Meter in das Seil. Ihre Seilgefährtin konnte den Sturz abfangen und die Verunfallte zu ihrem Standplatz abseilen.

Mit Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen

In der Folge gelang es den Kletterpartnern, die verunfallte 34-Jährige, trotz intensiver Schmerzen im Hüftbereich, bis zum Wandfuß des Nordwestsockels der Kleinen Halt abzuseilen. Dort setzte der 29-Jährige gegen 15.00 Uhr den Notruf ab. Die Verletzte wurde von der Besatzung des Notarzthubschraubers mit dem Tau geborgen und mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus nach Kufstein geflogen.