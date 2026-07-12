Weiterer Waldbrand in Osttirol

Bereits seit Tagen wütet im Osttiroler Virgental ein großer Waldbrand, der zahlreiche Einsatzkräfte fordert. Am 12. Juli informierte die Polizei darüber, dass es auch im Bereich Hochstein in Lienz zu einem Brand gekommen ist. Dieser war aber glücklicherweise halb so schlimm: Rund zehn Meter oberhalb der Gemeindestraße war es zu einem kleinen Glimmbrand im Wald gekommen, dieser breitete sich auf einer Fläche von rund drei mal drei Metern aus. Die alarmierte Feuerwehr Lienz konnte eine weitere Ausbreitung verhindern und das Feuer rasch löschen. „Eine offensichtliche Brandursache konnte nicht ermittelt werden. Es wurden keine Personen verletzt und es entstand lediglich geringer Sachschaden“, so die Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Lienz war mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften im Einsatz.