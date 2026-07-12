Stark abgemagert und verwahrlost: Hund tot am Bachufer entdeckt

Eine Spaziergängerin machte am Sonntag in Ellmau in Tirol einen traurigen Fund: Am Bachufer lag ein toter Hund. Die Polizei ermittelt, der Besitzer ist derzeit nicht auffindbar.

Eine Passantin entdeckte am Sonntag, 12. Juli 2026, bei einem Spaziergang einen toten Hund im Bereich Au in Ellmau. Die Frau alarmierte daraufhin die Polizei, die die weiteren Ermittlungen übernahm. Bei den Erhebungen vor Ort stellten die Beamten fest, dass das Tier offenbar in einem schlechten Zustand war. Der Hund sei stark abgemagert und verwahrlost gewesen, teilte die Polizei mit. Im Zuge der Nachforschungen konnte ein 38-jähriger Deutscher als Besitzer des Hundes ausgeforscht werden.

Besitzer nicht mehr in der Unterkunft

Die Polizei konnte den Mann jedoch nicht mehr an seiner bisherigen Personalunterkunft antreffen. Laut den Ermittlern deutet einiges darauf hin, dass er diese endgültig verlassen hat: Er soll seinen Zimmerschlüssel sowie seine Arbeitskleidung zurückgelassen haben. Der aktuelle Aufenthaltsort des 38-Jährigen ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei führt weitere Ermittlungen durch, um den Sachverhalt zu klären.