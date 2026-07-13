Canyoningtour endete für 39-Jährige mit Notarzthubschrauber-Einsatz

„Canyoning-Unfall in Zirl: Gestern Nachmittag musste eine Tour im Gnaupenloch abgebrochen werden. Eine 39-jährige Österreicherin verlor beim Abseilen den Halt, blieb mit dem Fuß hängen und verletzte sich schwer am Sprunggelenk.

Der Unfall geschah am Samstag, den 11. Juli 2026 im Gemeindegebiet von Zirl (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol). Eine 39-jährige Österreicherin stieg gegen 11.30 Uhr mit ihrem Begleiter für eine Canyoningtour durch die Schlucht Gnaupenloch im Gemeindegebiet von Zirl ein. Als die Frau gegen 14.25 Uhr kontrolliert an der Abseilstelle 18 abrutschte, blieb sie mit dem Fuß am Untergrund hängen und kippte nach vorne. Dadurch erlitt sie eine schwere Verletzung im Bereich des Sprunggelenks und konnte die Tour nicht fortsetzen.

Begleiter musste alleine absteigen, bis er Empfang für einen Notruf hatte

Mangels Mobilfunkempfang stieg ihr Begleiter nach erfolgter Erstversorgung alleine cirka eineinhalb Stunden durch die Schlucht weiter ab und setzte den Notruf ab. Die Einsatzkräfte der Bergrettungs-Ortsstellen Seefeld und Innsbruck sowie der Canyoning-Gruppe Mitte der Bergrettung Tirol begaben sich durch die Schlucht zur Verletzten. Nach dem Abtransport aus dem unwegsamen Canyoningbereich wurde die Frau von der Besatzung des Notarzthubschraubers mit dem Tau geborgen und in das Krankenhaus nach Innsbruck eingeliefert.