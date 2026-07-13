Hitze-Erschöpfung sorgt für Hubschraubereinsatz

Die sommerliche Hitze wurde einer Kletterin in Osttirol zum Verhängnis: Mitten auf einem Klettersteig ging ihr plötzlich die Kraft aus. Am Ende musste der Rettungshubschrauber ausrücken.

Am 12. Juli kletterte eine 44-jährige Deutsche in Amlach (Bezirk Lienz, Osttirol) den Klettersteig „Verborgene Welt“. Doch dann passierte es: „In der Mitte des Klettersteiges konnte die Frau auf Grund von Erschöpfung und Hitze nicht mehr weiter aufsteigen“, schildert die Polizei. Die Deutsche setzte einen Notruf ab. Sie wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungshubschrauber per Tau geborgen und ins BKH Lienz gebracht.