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/ © Lachlan Ross/Pexels
Symbolfoto auf 5min.at zeigt einen Mann auf der Kletterwand.
Ein Kletterausflug in Osttirol endete für eine 44-jährige Deutsche im Krankenhaus.
Osttirol
13/07/2026
Kletternotfall

Hitze-Erschöpfung sorgt für Hubschraubereinsatz

Die sommerliche Hitze wurde einer Kletterin in Osttirol zum Verhängnis: Mitten auf einem Klettersteig ging ihr plötzlich die Kraft aus. Am Ende musste der Rettungshubschrauber ausrücken.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(69 Wörter)
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Am 12. Juli kletterte eine 44-jährige Deutsche in Amlach (Bezirk Lienz, Osttirol) den Klettersteig „Verborgene Welt“. Doch dann passierte es: „In der Mitte des Klettersteiges konnte die Frau auf Grund von Erschöpfung und Hitze nicht mehr weiter aufsteigen“, schildert die Polizei. Die Deutsche setzte einen Notruf ab. Sie wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungshubschrauber per Tau geborgen und ins BKH Lienz gebracht.

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