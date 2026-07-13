Zwei 12-Jährige zündeln mit Böllern – setzen sieben Meter hohe Gartenhecke in Vollbrand

Am Sonntagnachmittag geriet in Kufstein (Tirol) eine sieben Meter hohe Hecke neben einem Einfamilienhaus in Vollbrand. Auslöser waren zwei zwölfjährige Kinder, die mit Böllern hantiert und diese in die Sträucher geworfen hatten.

Nach der Tat am gestrigen Sonntag, dem 12. Juli 2026, flüchteten die beiden Burschen mit einem E-Scooter und einem Fahrrad. Das berichtet der ORF Tirol zuerst. Ein aufmerksamer Anrainer bemerkte das Feuer jedoch rechtzeitig und begann sofort, es mit einem Gartenschlauch zu bekämpfen. Dank seines schnellen Eingreifens konnten die Flammen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht und ein Übergreifen auf das angrenzende Einfamilienhaus verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Die geflüchteten Kinder wurden von der Polizei ausfindig gemacht und zeigten sich geständig.

Auch in Reutte brannte eine Hecke

In Reutte führte die Explosion eines E-Bike-Akkus in der Nacht auf Montag ebenfalls zu einem Heckenbrand. Das Feuer griff auf einen Fahrradabstellplatz und die angrenzenden Sträucher über. Ein Polizist und ein Feuerwehrmann außer Dienst bemerkten den Vorfall und riefen die Rettungskräfte. Die Feuerwehr löschte den Brand, bei dem niemand verletzt wurde. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Bahnhofsstraße gesperrt werden.