Alpinist stürzt 8 Meter tief in schneebedeckte Gletscherspalte: Notarzthubschrauber rückt aus

Am "Marzellferner" in den Ötztaler Alpen (Tirol) überquerten zwei Bergsteiger am Montagnachmittag eine schneebedeckte Gletscherspalte, als einer der beiden rund acht Meter weit abstürzte. Sein Seilpartner setzte einen Notruf ab.

Am Nachmittag des heutigen Montags, dem 13. Juli 2026, stiegen zwei österreichische Alpinisten (51 und 53 Jahre alt) vom Gipfel der „Hinteren Schwärze“ in den Ötztaler Alpen ab. Im Zuge des Abstiegs querten die beiden gut ausgerüsteten Bergsteiger den „Marzellferner“ als 2-Mann-Seilschaft. Auf einer Seehöhe von etwa 3177 Metern überquerte der 51-Jährige eine mit Schnee bedeckte Gletscherspalte.

Kamerad setzt Notruf ab, Bergsteiger kommt ohne Verletzungen davon

Als sein nachfolgender Seilpartner die Schneebrücke überquerte, brach diese und der Alpinist stürzte cirka 8 Meter tief in die Gletscherspalte. Der Spaltensturz konnte vom 51-Jährigen gehalten werden. Dieser setzte daraufhin den Notruf ab. Der 53-jährige Bergsteiger konnte schließlich von der alarmierten Besatzung des Notarzthubschraubers „Martin 8“ unverletzt aus der Gletscherspalte geborgen werden. Beide Alpinisten wurden anschließend zur Martin-Busch-Hütte gebracht. Im Einsatz standen 10 Bergretter der Bergrettung Sölden, der Notarzthubschrauber „Martin 8“, der Polizeihubschrauber „Libelle Vorarlberg“ sowie ein Alpinpolizist.