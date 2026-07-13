30 Kilo Gammelfleisch am Straßenrand: Illegale Entsorgungs-Aktion in Weer

Ein skurriler und zugleich illegaler Fund beschäftigt derzeit die Gemeinde Weer im Bezirk Schwaz. Eine Spaziergängerin entdeckte heute Vormittag rund 30 Kilogramm Fleischreste, die einfach am Straßenrand abgekippt wurden.

Eine unschöne Entdeckung machte eine Passantin am Vormittag des 13. Juli 2026 in der Tiroler Gemeinde Weer (Bezirk Schwaz) Während einer morgendlichen Gassirunde mit ihrem Hund stieß die Frau im Bereich der Bahnhofstraße 54 auf eine beträchtliche Menge illegal entsorgter Fleischreste, die einfach am Straßenrand deponiert worden waren.

Am Vorabend war der Straßenrand noch sauber

Die Finderin konnte den Tatzeitraum der illegalen Müllentsorgung bereits stark eingrenzen: Sie war dieselbe Strecke bereits am Vorabend, dem 12. Juli, in den späten Abendstunden mit ihrem Vierbeiner abgelaufen. Zu diesem Zeitpunkt war der Straßenrand noch sauber. Die unbekannten Täter müssen die rund 30 Kilogramm Fleisch demnach in der Nacht auf Montag abgekippt haben.

Polizei bittet um Zeugen-Hinweise

Wer hinter der nächtlichen Entsorgungsaktion steckt und um welche Art von Fleisch es sich genau handelt, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Die Polizeiinspektion Schwaz ersucht um zweckdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 059133 7250.