Radfahrer (37) gestürzt und verletzt: Keine Erinnerung an den Unfallhergang

In Längenfeld (Bezirk Imst, Tirol) kam es Montagmittag zu einem Sturz eines Fahrradfahrers, der sich dabei verletzte und mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste.

Am Montag, den 13.07.2026, gegen 12.15 Uhr lenkte ein 37-jähjriger österreichische Staatsbürger sein Fahrrad auf dem Fahrweg zwischen dem Ortsteil Gries in Längenfeld und der Ambergerhütte in Fahrtrichtung talabwärts. In etwa 50 Meter oberhalb der Langlaufloipenbrücker kam der Radfahrer mit seinem Fahrrad zu Sturz. Der Verletzte gab vor den Beamten sinngemäß an, er könne sich nicht mehr an den Unfallhergang erinnern.

Zeuge konnte Unfall beobachten

Der Unfall wurde von keinem Zeugen beobachtet. Der Radfahrer durch die Bergrettung Gries erstversorgt und anschließend mit dem Hubschrauber „Martin 8“ in das Krankenhaus verbracht. Seitens der Polizeiinspektion Sölden kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Im Einsatz standen die Polizei, die Bergrettung Gries sowie der Hubschrauber „Martin 8“.