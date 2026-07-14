Zusammenhalt in Oberlienz: Bauern unterstützen Feuerwehr bei Brandbekämpfung

Ein unglaubliches Beispiel von Zusammenhalt spielte sich am Montag in Oberlienz ab. Ein Blitzschlag löste ein Feuer aus. Weil ein Einsatz mit dem Hubschrauber nicht möglich war, unterstützten Landwirte die Brandbekämpfung.

Die Osttiroler halten fest zusammen: Das zeigt ein aktueller Einsatz in Oberdrum.

Die Osttiroler halten fest zusammen: Das zeigt ein aktueller Einsatz in Oberdrum.

Gegen 20.40 Uhr löste ein Blitzschlag einen Kleinbrand im Ortsteil Oberdrum im Gemeindegebiet von Oberlienz aus. Das Problem: „Die Stelle befand sich auf etwa 1.900 Meter Seehöhe in schwer zugänglichem Gelände“, so die Beamten der Polizeiinspektion Lienz. „Eine Brandbekämpfung mit dem Hubschrauber kam aufgrund einsetzender Dunkelheit nicht infrage.“

Bauern unterstützen die Einsatzkräfte

Daher legten 60 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Oberlienz, Oberdrum und Thurn eine rund 200 Meter lange Löschleitung. Doch dem nicht genug. Mehrere einheimische Landwirte unterstützten die Florianis. „Sie lieferten mithilfe von Güllefässern Löschwasser zum Einsatzort“, so die Polizisten. Das Resultat: „Um 23.30 Uhr konnte der Brand gelöscht werden.“ Verletzt wurde glücklicherweise niemand.