Folgenschweres Überholmanöver: Polizei sucht dunklen VW-Kombi

Zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht kam es am Montag im Ortsgebiet von Kundl im Bezirk Kufstein. Die Polizei sucht nun nach einem dunklen VW-Kombi. Zweckdienliche Hinweise werden erbeten.

Ein Radfahrer wurde verletzt. Der Lenker setzte seine Fahrt einfach fort, ohne stehen zu bleiben.

Ein Radfahrer wurde verletzt. Der Lenker setzte seine Fahrt einfach fort, ohne stehen zu bleiben.

Ein Überholmanöver in Kundl (Bezirk Kufstein/Tirol) nahm am Montagnachmittag einen folgenschweren Ausgang. Ein Radfahrer war entlang des Schmelzerweges unterwegs, als ein Auto zum Vorbeifahren ansetzte. „Aufgrund eines entgegenkommenden Wagens musste sich das überholende Fahrzeug jedoch frühzeitig rechts einordnen und schnitt dabei dem 64-Jährigen den Weg ab“, so die Beamten der Polizeiinspektion Kramsach. Der Mann kam in weiterer Folge von der Fahrbahn ab und stürzte in eine angrenzende Wiese. Dabei verletzte er sich an der Hüfte.

Tiroler Polizei bittet um Hinweise

„Anrainer entdeckten den verletzten Radfahrer und setzten einen Notruf ab“, erklären die Polizisten. „Der Verunfallte wurde mit Verdacht auf einen Oberschenkelhalsbruch mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein gebracht.“ Indes sucht die Exekutive nach zweckdienlichen Hinweisen rund um das unfallverursachende Auto. Es dürfte sich um einen dunklen Volkswagen Kombi handeln. Beobachtungen bzw. Informationen zu dem Vorfall können direkt an die Polizeiinspektion Kramsach unter der Telefonnummer 059133 7213 übermittelt werden.