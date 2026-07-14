Dunkler VW-Kombi gesucht: Radfahrer durch Überholmanöver verletzt

Ein rücksichtsloses Überholmanöver hat am Montagnachmittag (13. Juli) zu einem schweren Radsturz in Kundl (Bezirk Kufstein, Tirol) geführt. Ein dunkler VW-Kombi schnitt einem 64-jährigen Radfahrer den Weg ab und flüchtete.

Der 64-jährige Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich. Der Autolenker setzte die Fahrt einfach ungehindert fort.

Der 64-jährige Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich. Der Autolenker setzte die Fahrt einfach ungehindert fort.

Am gestrigen 13. Juli 2026 gegen 15.05 Uhr fuhr ein 64-jähriger Deutscher mit seinem Fahrrad auf dem Schmelzerweg in Kundl in westlicher Richtung. Auf Höhe des Schmelzerwegs 25 wurde er von einem Autolenker überholt. Da diesem ein anderes Auto entgegenkam, musste dieser sich wieder frühzeitig rechts einordnen. Dadurch wurde dem 64-Jährigen der Weg abgeschnitten und er musste nach rechts in die angrenzende Wiese ausweichen.

Nachdem ihm der Weg abgeschnitten wurde, stürzte der 64-Jährige

Dabei verlor der Fahrradfahrer das Gleichgewicht, stürzte und erlitt eine Verletzung unbestimmten Grades. Der überholende Autolenker setzte seinen Weg ohne anzuhalten fort. Ein Anwohner alarmierte den Rettungsdienst. Der Verunfallte wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert.

Polizei sucht nach dunklem VW-Kombi

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich laut Angaben des Opfers um einen dunklen Wagen (Kombi) der Marke Volkswagen, vermutlich schwarz oder grau. Zweckdienliche Hinweise erbeten an die PI Kramsach unter der Nummer 059133 7213.