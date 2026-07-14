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auf dem bild von 5min.at sieht man einen brennenden baum und einen blitz.
Ein Blitz hat im Bezirk Innsbruck-Land einen Brand ausgelöst.
Wildermieming
14/07/2026
Waldbrand
Eilmeldung

Blitz löst Waldbrand aus: Mehrere Feuerwehren und Hubschrauber im Einsatz gegen Flammen

Ein heftiger Blitzeinschlag hat am Dienstagmittag, den 14. Juli 2026, einen größeren Waldbrand im steilen Alpingelände oberhalb von Wildermieming ausgelöst. Derzeit kämpfen die Feuerwehren gegen die Flammen.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(131 Wörter)
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Am heutigen Dienstag, den 14. Juli 2026, dürfte es gegen 12.15 im Bereich oberhalb der Grießlehen in Wildermieming (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) durch einen Blitzschlag, der kurz zuvor über das Gebiet gezogen war, zu einem Brandgeschehen gekommen sein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung erkennbar.

Gebiet schwer erreichbar: Mehrere Feuerwehren und Hubschrauber derzeit im Einsatz

Es konnte außerdem die Ausbreitung des Feuers festgestellt werden. Aufgrund der schwierigen Erreichbarkeit wurden ein Hubschrauber der Polizei Tirol und ein Hubschrauber der Polizei Vorarlberg zum Brandort angefordert, sowie weitere Hubschrauber nachgefordert. Im Einsatz stehen derzeit die Berufsfeuerwehr Innsbruck und die Freiwilligen Feuerwehren aus Silz, Hatting, Telfs, Wildermieming, Zirl, Inzing und Flaurling sowie die Bergrettung Mieming und die Polizei aus Telfs.

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