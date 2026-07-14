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auf dem bild von 5min.at sieht man die angelobung neuer polizisten in tirol.
v.l. Landesrätin Astrid Mair, Landespolizeidirektor Helmut Tomac, BMI-Gruppenleiterin I/A Eva Gollubits, Polizeilehrerin Monika Erhardt, Aspirant Michael Pansi mit seinem Dienstprüfungszeugnis und Innenminister Gerhard Karner.
Imst
14/07/2026
Zuwachs

Verstärkung für Tirol: 155 neue Polizistinnen und Polizisten

Großer Festakt: Im Sport- und Veranstaltungszentrum Imst (Tirol) wurden heute 155 Polizistinnen und Polizisten angelobt und ausgemustert.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(244 Wörter)
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Im Sport- und Veranstaltungszentrum Imst wurden am 14. Juli 2026 insgesamt 155 Polizistinnen und Polizisten feierlich angelobt oder ausgemustert. An der Zeremonie nahmen neben Familienangehörigen und Freunden auch zahlreiche Ehrengäste teil, darunter Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Landespolizeidirektor Helmut Tomac, Sicherheitslandesrätin Astrid Mair (ÖVP) und Bürgermeister Stefan Weirather (ÖVP).

„Gut ausgebildete Polizistinnen und Polizisten sind das Fundament dafür, dass Österreich zu den sichersten Ländern der Welt zählt. Wir werden die Stärkung der Polizei auch in Zukunft konsequent fortsetzen“ Innenminister Gerhard Karner (ÖVP)

auf dem bild von 5min.at sieht man die angelobung von polizisten in tirol.
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Die Bewerberzahlen für den Polizeiberuf befinden sich auf Rekordniveau..

67 neue und 40 dienstführende Polizistinnen und Polizisten für Tiroler Polizei

Im Zuge der feierlichen Zeremonie wurden 48 Polizeischüler angelobt, die kürzlich ihre zweijährige Ausbildung im Bildungszentrum Absam angetreten haben. Gleichzeitig wurden 107 erfolgreiche Absolventen geehrt. 67 von ihnen (36 Männer und 31 Frauen) haben die Dienstprüfung bestanden und sind bereits auf Tirols Inspektionen im Einsatz. Die restlichen 40 Absolventen (28 Männer und 12 Frauen) – allesamt erfahrene Kräfte aus dem Außendienst – schlossen die Ausbildung zu dienstführenden Beamten ab und verstärken die Dienststellen künftig in leitender Funktion. Angesichts von Bewerberzahlen auf Rekordniveau sind bereits für den kommenden Herbst österreichweit weitere Aufnahmetermine für die Polizeiausbildung vorgesehen.

„Die 155 der heute hier angetretenen Polizistinnen und Polizisten machen eindrucksvoll deutlich, dass die wichtigsten Investitionen der Polizei jene in ihre Polizistinnen und Polizisten, deren Aus- und Fortbildung vor allem aber auch in deren Arbeitsbedingungen und Sicherheit sind“. Landespolizeidirektor Helmut Tomac

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