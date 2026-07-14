Navi lotst Milch-Lkw auf Radweg: Absturz an Böschung

LKW-Irrfahrt in Wörgl (Bezirk Kufstein, Tirol): Nachdem ein 62-Jähriger auf einen Radweg abgebogen war, rutschte er mit seinem mit Milch beladenen Lastwagen in eine Böschung.

Am Montag, dem 13. Juli 2026 gegen 16.30 Uhr fuhr ein 62-jähriger Mann aus Tschechien mit seinem mit Milch beladenen LKW bei der Autobahnausfahrt „Wörgl Ost“ von der A12 ab. Sein Navigationssystem leitete ihn über die alte „Grattenbrücke“ und weiter auf einen Radweg entlang der Brixentaler Ache in westlicher Richtung.

LKW-Fahrer rutschte auf Radweg eine Böschung hinunter, Radfahrer alarmierte Polizei

Trotz mehrerer Verbotsschilder fuhr er den Radweg weiter, bis er aufgrund des schmaler werdenden Weges anhalten musste. Beim Versuch, rückwärts zurückzufahren, kam der Tscheche mit dem Lkw auf der Seite der Brixentaler Ache vom Weg ab und rutschte samt Anhänger ein Stück die Böschung hinunter. Als die Achse auflag, kam das Fahrzeug zum Stehen. Ein Radfahrer alarmierte daraufhin die Polizei.

Milch musste vor Bergung auf anderen LKW verladen werden

Um das Fahrzeug bergen zu können, musste zunächst die Milch auf einen anderen LKW verladen werden. Unter Zuhilfenahme einer Wartungslok konnte das Fahrzeuggespann schließlich wieder auf den Radweg zurückgezogen werden. Da zu diesem Zeitpunkt bereits Dunkelheit herrschte, setzte der 62-Jährige seine Fahrt erst am Morgen des 14. Juli 2026 fort. Es wurden keine Personen verletzt und es entstand lediglich ein Flurschaden.