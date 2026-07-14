Schwerer Arbeitsunfall bei Transport eines 200kg schweren Aschetrogs

Am Dienstagnachmittag kam es in Seefeld (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) zu einem schweren Betriebsunfall. Ein 42-jähriger Arbeiter zog sich beim Transport eines Aschetrogs schwere Beinverletzungen zu, als er eingeklemmt wurde.

Nach der Erstversorgung wurde der schwer am Bein verletzte Mann mit dem NAH C1 ins Krankenhaus Hall geflogen.

Nach der Erstversorgung wurde der schwer am Bein verletzte Mann mit dem NAH C1 ins Krankenhaus Hall geflogen.

Der Unfall geschah gegen 14.15 Uhr im Seefelder Heizwerk, als ein 42-jähriger Arbeiter und ein 37-jähriger Kollege einen 200 Kilogramm schweren Aschetrog per Flaschenzug über eine Treppe ins Untergeschoss transportierten. Aufgrund eines plötzlichen technischen Defekts wurde das Bein des älteren Arbeiters unter dem schweren Trog eingeklemmt.

Verletzte wurde vor Ort notversorgt

Unmittelbar nach dem Vorfall erfolgte die medizinische Erstversorgung des Verunfallten vor Ort. Aufgrund des schweren Verletzungsmusters am Bein wurde der 42-jährige Mann mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 1 in das Bezirkskrankenhaus Hall eingeliefert. Der Rettungseinsatz wurde von einem Rettungswagen, zwei Streifenwagen der Polizei sowie der Freiwilligen Feuerwehr Seefeld mit fünf Einsatzkräften unterstützt.