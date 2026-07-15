Arbeitsunfall in Kufstein: 64-Jähriger bei Sanierungsarbeiten 9 Meter abgestürzt

Ein dramatischer Wettlauf gegen das herannahende Gewitter endete am Dienstagmittag in Kufstein mit einem schweren Unfall: Beim Versuch, ein Dach vor dem Regen zu sichern, stürzte ein 64-jähriger Handwerker neun Meter in die Tiefe.

Der schwer verletzte Mann musste mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen werden.

Der schwer verletzte Mann musste mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen werden.

Am Mittag des 14. Juli 2026 ereignete sich in Kufstein ein schwerer Arbeitsunfall auf einer Baustelle. Gegen 12.30 Uhr war ein 64-jähriger einheimischer Handwerker mit Sanierungsarbeiten an einem Gebäude beschäftigt, als der Himmel zuzog.

Verlor das Gleichgewicht, stürzte in die Tiefe

Um das Gebäude vor dem herannahenden Gewitter zu schützen, wollte der erfahrene Österreicher noch schnell eine offene Stelle am Dach provisorisch abdichten. Bei diesem eiligen Versuch verlor er jedoch auf der Dachfläche das Gleichgewicht und stürzte rund neun Meter in die Tiefe. Nach einer schnellen Erstversorgung durch die alarmierten Rettungskräfte vor Ort wurde der schwer verletzte Mann vom Notarzthubschrauber „Heli 3“ direkt in die Klinik Innsbruck geflogen.