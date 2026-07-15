Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva/5min
auf dem bild von 5min.at ist ein mann mit faust und dahinter ein polizeiauto zu sehen.
Im Tiroler Bezirk Kufstein kam es vor einigen Tagen nach einem Streit zu einem Mordversuch.
Kufstein
15/07/2026
Streit eskaliert

Mordversuch? Frau nach Gabel-Attacke auf der Intensivstation

Schockierende Gewalttat in Tirol: Nach einem heftigen Streit soll ein 41-Jähriger einer Frau eine Gabel ins Gesicht gestoßen haben. Das Opfer wurde schwer verletzt und liegt auf der Intensivstation.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(129 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Ein heftiger Streit zwischen einem Mann und einer Frau hat am Sonntagabend (12. Juli) in Kufstein ein dramatisches Ende genommen. Nach Angaben der Polizei soll ein 41-jähriger Rumäne seiner 38-jährigen Landsfrau im Zuge der Auseinandersetzung eine Gabel ins Gesicht gestoßen haben.

Frau schwer verletzt

Die Frau wurde zunächst medizinisch erstversorgt und anschließend mit schweren Verletzungen in die Klinik Innsbruck gebracht. Die Folgen sind ernst. „Sie liegt in kritischem, jedoch stabilem Zustand auf der Intensivstation“, schildert die Polizei. Es besteht der Verdacht des versuchten Mordes.

Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Der 41-Jährige wurde festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde er am Dienstag (14. Juli) in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf der Tat dauern an.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at