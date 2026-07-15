Polizeischülerin abgestürzt: Großer Sucheinsatz in Tirol

Bei einer Alpinausbildung am Stuibenfall-Klettersteig in Tirol ist am Mittwoch eine 34-jährige Polizeischülerin abgestürzt. Einsatzkräfte suchen derzeit mit einem Großaufgebot nach der Frau.

Ein schwerer Alpinunfall hat sich am Mittwoch (15. Juli) gegen 12 Uhr am Stuibenfall-Klettersteig in Umhausen ereignet. Wie die Landespolizeidirektion Tirol informiert, ist dort eine 34-jährige Polizeischülerin während einer Alpinausbildung aus bislang unbekannter Ursache in den dortigen Wasserfall gestürzt.

Große Suchaktion gestartet

Unmittelbar nach dem Unfall wurde eine umfangreiche Suchaktion gestartet. Mehrere Einsatzkräfte suchen derzeit nach der vermissten Frau. Wie es zu dem Absturz kommen konnte, ist noch unklar. Mit den Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurde die Alpinpolizei der Landespolizeidirektion Salzburg beauftragt.