Skip to content
Region auswählen:
/ ©pixabay.com
Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Mann zielt mit einer Waffe auf sein Opfer.
Brenzlige Szenen spielten sich am Mittwoch in Tirol ab.
Innsbruck
16/07/2026
Festnahme

Aufsehen am Marktplatz: Mann bedroht Polizisten mit vermeintlicher Waffe

Eine vermeintliche Schusswaffe sorgte am Mittwoch am Marktplatz in Innsbruck für Aufsehen. Ein 44-jähriger Bulgare richtete diese auf Polizisten.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(122 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Der 44-Jährige geriet am Mittwoch am Marktplatz in Innsbruck ins Visier der Polizei, da er augenscheinlich eine Schusswaffe bei sich führte. Sie sprachen den Bulgaren an. Dieser hob daraufhin sein Shirt an, zog die vermeintliche Waffe und richtete diese in Richtung der Beamten.

Festnahme am Marktplatz

Die Polizisten zögerten nicht, schlugen dem Mann die Waffe aus der Hand und sicherten sie. „Im Anschluss stellte sich heraus, dass es sich dabei um eine Spielzeugwaffe handelte“, so die Exekutive. Zudem wurde bei dem Mann im Zuge einer Durchsuchung ein Päckchen mit einer weißen, vorerst unbekannten Substanz vorgefunden. „Er wurde festgenommen. Weitere Ermittlungen sind im Gange“, erklären sie abschließend.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at