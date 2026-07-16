Aufsehen am Marktplatz: Mann bedroht Polizisten mit vermeintlicher Waffe

Der 44-Jährige geriet am Mittwoch am Marktplatz in Innsbruck ins Visier der Polizei, da er augenscheinlich eine Schusswaffe bei sich führte. Sie sprachen den Bulgaren an. Dieser hob daraufhin sein Shirt an, zog die vermeintliche Waffe und richtete diese in Richtung der Beamten.

Festnahme am Marktplatz

Die Polizisten zögerten nicht, schlugen dem Mann die Waffe aus der Hand und sicherten sie. „Im Anschluss stellte sich heraus, dass es sich dabei um eine Spielzeugwaffe handelte“, so die Exekutive. Zudem wurde bei dem Mann im Zuge einer Durchsuchung ein Päckchen mit einer weißen, vorerst unbekannten Substanz vorgefunden. „Er wurde festgenommen. Weitere Ermittlungen sind im Gange“, erklären sie abschließend.