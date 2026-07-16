Verkehrsunfall im Zillertal: Kind (5) unter den Verletzten

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend auf der Abfahrtsrampe von der Zillertal- auf die Tiroler Straße im Gemeindegebiet von Strass im Bezirk Schwaz. Zwei Personen wurden dabei verletzt; darunter ein fünfjähriges Kind.

Der Familienvater – ein 42-jähriger Mann aus Deutschland – lenkte sein Auto von der B169 kommend über die Abfahrtsrampe in Richtung B171. „Dabei übersah der Lenker einen von rechts kommenden Wagen, gelenkt von einem 60-jährigen Türken“, heißt es vonseiten der Beamten der hiesigen Polizeiinspektion. Es kam zur Kollision.

Unfall forderte zwei Verletzte

Im Zuge dessen wurden die Frau des 60-Jährigen sowie das fünfjährige Kind des 42-Jährigen verletzt. „Beide wurden nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte in das Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert“, so die Polizisten. Im Einsatz standen die Rettung, der Notarzt, die Freiwillige Feuerwehr Strass im Zillertal und mehrere Streifen der Polizei.