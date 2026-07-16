Skip to content
Region auswählen:
/ ©AdobeStock_262055775
Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Ein Notarzt befindet sich im Einsatz
Ein Verkehrsunfall in Tirol forderte am Mittwoch zwei Verletzte.
Strass im Zillertal
16/07/2026
Auto übersehen

Verkehrsunfall im Zillertal: Kind (5) unter den Verletzten

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend auf der Abfahrtsrampe von der Zillertal- auf die Tiroler Straße im Gemeindegebiet von Strass im Bezirk Schwaz. Zwei Personen wurden dabei verletzt; darunter ein fünfjähriges Kind.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(117 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Der Familienvater – ein 42-jähriger Mann aus Deutschland – lenkte sein Auto von der B169 kommend über die Abfahrtsrampe in Richtung B171. „Dabei übersah der Lenker einen von rechts kommenden Wagen, gelenkt von einem 60-jährigen Türken“, heißt es vonseiten der Beamten der hiesigen Polizeiinspektion. Es kam zur Kollision.

Unfall forderte zwei Verletzte

Im Zuge dessen wurden die Frau des 60-Jährigen sowie das fünfjährige Kind des 42-Jährigen verletzt. „Beide wurden nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte in das Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert“, so die Polizisten. Im Einsatz standen die Rettung, der Notarzt, die Freiwillige Feuerwehr Strass im Zillertal und mehrere Streifen der Polizei.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at