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Symbolfoto
Foto auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto
Die 60-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades an beiden Beinen und einem Arm.
Hochfilzen
17/07/2026
Hubschraubereinsatz

Frau auf Bauernhof von drei Hunden attackiert

Eine 60-jährige Frau ist am Donnerstagabend in Hochfilzen von drei Hunden attackiert und verletzt worden. Die Deutsche musste nach dem Vorfall mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(86 Wörter)
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Am 16. Juli 2026, gegen 20.50 Uhr, begab sich eine 60-jährige Deutsche zu einem Bauernhof in Hochfilzen (Tirol). Als eine 50-jährige, deutsche Bewohnerin des Bauernhofes die Haustüre öffnete, attackierten die drei Hunde der 50-Jährigen die 60-Jährige. Die 50-Jährige und Nachbarn schritten ein und konnten die Hunde schließlich von ihr abbringen. Die 60-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades an beiden Beinen und einem Arm. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Zell am See geflogen.

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