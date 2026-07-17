Frau auf Bauernhof von drei Hunden attackiert

Eine 60-jährige Frau ist am Donnerstagabend in Hochfilzen von drei Hunden attackiert und verletzt worden. Die Deutsche musste nach dem Vorfall mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Am 16. Juli 2026, gegen 20.50 Uhr, begab sich eine 60-jährige Deutsche zu einem Bauernhof in Hochfilzen (Tirol). Als eine 50-jährige, deutsche Bewohnerin des Bauernhofes die Haustüre öffnete, attackierten die drei Hunde der 50-Jährigen die 60-Jährige. Die 50-Jährige und Nachbarn schritten ein und konnten die Hunde schließlich von ihr abbringen. Die 60-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades an beiden Beinen und einem Arm. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Zell am See geflogen.