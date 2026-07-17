Tragödie in Tirol: 17-Jähriger stürzt mit Moped über Brücke in den Tod

Ein schrecklicher Unfall im Bezirk Landeck erschüttert Tirol: Ein 17-Jähriger verlor auf einer Brücke die Kontrolle über sein Moped, wurde über das Geländer geschleudert und stürzte rund 30 Meter tief in ein Bachbett.

Der folgenschwere Unfall ereignete sich am Donnerstagabend, dem 16. Juli 2026, gegen 20.35 Uhr in Stanz bei Landeck. Ein 17-jähriger Österreicher war mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Motorfahrrad auf einer Gemeindestraße von Grins kommend in Richtung Stanz unterwegs.

30 Meter tief in Bachbett gestürzt

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Jugendliche auf der Toblbrücke plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er prallte gegen das Brückengeländer und wurde durch die Wucht des Aufpralls über das Geländer geschleudert. Der 17-Jährige stürzte rund 30 Meter tief in das steinige Bachbett des Köterbachs.

Anwohner leisteten sofort Erste Hilfe

Nachbarn und Anwohner, die durch den lauten Knall des Unfalles aufmerksam geworden waren, reagierten sofort vorbildlich: Sie setzten umgehend die Rettungskette in Gang, stiegen in das Bachbett ab und leisteten Erste Hilfe. Trotz der raschen Erstversorgung und des schnellen Eintreffens der Rettungskräfte kam für den jungen Österreicher jedoch jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Großeinsatz der Rettungskräfte

Die Tragödie löste einen Großeinsatz aus. Neben einem Rettungshubschrauber und dem Rettungsdienst standen die Feuerwehren Landeck und Stanz sowie die Polizei im Einsatz. Um die geschockten Anwohner und Einsatzkräfte zu betreuen, wurde zudem ein Kriseninterventionsteam (KIT) angefordert.