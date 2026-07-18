Unfall mit Holzspalter: Mann (54) muss schwer verletzt ins Krankenhaus

Beim Holzspalten in einem Garten in Arzl im Pitztal (Bezirk Imst / Tirol) klemmte sich ein 54-jähriger Mann am Samstag gleich vier Finger ein. Die Einsatzkräfte rückten aus.

Ein 54-jähriger Österreicher zog sich am Samstagnachmittag beim Holzspalten schwere Verletzungen zu. Der Mann hatte gerade einen 60 Zentimeter hohen Holzklotz auf den Ablagetisch des Holzspalters gehoben. In weiterer Folge betätigte er das Fußpedal.

Vier Finger eingeklemmt

Der Spaltkeil senkte sich auf den Holzklotz ab. „Dabei klemmte sich der Mann die Mittel- und Ringfinger beider Hände am Ablagetisch ein“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Wenns. Er wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert.