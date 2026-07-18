Tragödie in den Ötztaler Alpen: Bergsteiger (36) stürzte in den Tod

Zu einem tödlichen Alpinunfall kam es am Samstag auf der Wildspitze in den Ötztaler Alpen. Ein 36-jähriger Deutscher verlor das Gleichgewicht und stürzte zirka 200 Meter über extrem steiles Gelände ab.

Im Zuge einer geführten Tour bestieg der 36-Jährige am Samstag die Wildspitze in den Ötztaler Alpen (Tirol). Zurück kehrte er jedoch nie. Denn die fünfköpfige Gruppe stieg ohne Seil über den Südwestgrat ab. Dabei verlor der Deutsche, der Trainer im Deutschen Alpenverein (DAV) war, aus bislang unbekannter Ursache das Gleichgewicht .

200-Meter-Absturz

Laut der Polizei stürzte er mit dem Rücken voran durch extrem steiles Gelände. „Bei dem Sturz erlitt der Bergsteiger tödliche Verletzungen“, so die Beamten. Er wurde mit dem Polizeihubschrauber geborgen. Der Rest der Mannschaft stieg zum Taschachhaus ab und wurde dort von einem Kriseninterventionsteam betreut.