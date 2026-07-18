Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Polizeihubschrauber bei Tag im Einsatz.
Für einen 36-Jährigen kam am Samstag jede Hilfe zu spät.
Sölden
18/07/2026
Auf der Wildspitze

Tragödie in den Ötztaler Alpen: Bergsteiger (36) stürzte in den Tod

Zu einem tödlichen Alpinunfall kam es am Samstag auf der Wildspitze in den Ötztaler Alpen. Ein 36-jähriger Deutscher verlor das Gleichgewicht und stürzte zirka 200 Meter über extrem steiles Gelände ab.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Im Zuge einer geführten Tour bestieg der 36-Jährige am Samstag die Wildspitze in den Ötztaler Alpen (Tirol). Zurück kehrte er jedoch nie. Denn die fünfköpfige Gruppe stieg ohne Seil über den Südwestgrat ab. Dabei verlor der Deutsche, der Trainer im Deutschen Alpenverein (DAV) war, aus bislang unbekannter Ursache das Gleichgewicht .

200-Meter-Absturz

Laut der Polizei stürzte er mit dem Rücken voran durch extrem steiles Gelände. „Bei dem Sturz erlitt der Bergsteiger tödliche Verletzungen“, so die Beamten. Er wurde mit dem Polizeihubschrauber geborgen. Der Rest der Mannschaft stieg zum Taschachhaus ab und wurde dort von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at