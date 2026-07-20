Mehrfach-Überschlag: Alkolenker (20) stürzt mit Auto rund 150 Meter ab

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 20. Juli 2026 gegen 0.10 Uhr, ist ein 20-jähriger Österreicher auf einem Forstweg in Tux (Bezirk Schwaz, Tirol) in rund 2.000 Metern Seehöhe, mit seinem Auto abgestürzt.

Aus bisher unbekannter Ursache ist der junge Mann mit seinem Auto über die Forststraße hinaus geraten und schließlich knapp 150 Meter abgestürzt. Dabei überschlug sich das Auto mehrmals. An der Unfallstelle sind wenig später zufällig Ersthelfer vorbeigekommen, die zum Verunfallten abstiegen und die Rettungskette in Gang setzten. Daraufhin rückte unter anderem die Bergrettung aus, die den 20-Jährigen aus dem Fahrzeug rettete und auf der Forststraße dem Notarzt übergab.

20-Jähriger ins Krankenhaus gebracht

Beim jungen Österreicher wurde auch ein Alkovortest durchgeführt, der eine „erhebliche Alkoholisierung“ ergab, wie die Beamten weiter berichten. Er wurde anschließend verletzt ins Bezirkskrankenhaus nach Schwaz gebracht und war während des gesamten Einsatzes ansprechbar. Im Einsatz befanden sich sechs Mann der Bergrettung Tux, die Feuerwehren Tux und Mayrhofen mit rund 50 Mitgliedern, ein Notarzt und zwei Rettungsautos.