Fuchs löst Auffahrunfall auf A12 aus: Familie landet im Krankenhaus

Kurz nach Mitternacht hat sich in der Nacht von Sonntag auf Montag, 20. Juli 2026, auf der A12 Inntalautobahn im Baustellenbereich Weer (Bezirk Schwaz, Tirol) ein Unfall ereignet. Mindestens drei Personen wurden dabei verletzt.

Ein 35-jähriger Rumäne war mit seiner Familie, einer 25-jährigen Frau und der einjährigen Tochter, unterwegs, als er wegen eines von links auf die Fahrbahn laufenden Fuchses stark abbremsen musste, berichtet die Polizei nun. Zu einer Berührung mit dem Tier kam es dadurch zwar nicht, ein hinter ihm fahrender, 34-jähriger Österreicher konnte allerdings nicht mehr rechtzeitig abbremsen und krachte von hinten in ihn hinein.

Mindestens drei Verletzte

Im Auto des Österreichers waren noch dessen Ehefrau und seine beiden Töchter (fünf Jahre bzw. acht Monate alt). Alle Insassen wurden nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus nach Innsbruck gebracht, die Polizei spricht von „mindestens drei Personen der österreichischen Familie“, die verletzt worden seien. Die Richtungsfahrbahn Innsbruck war kurzzeitig komplett blockiert und danach für rund eine Stunde nur erschwert passierbar. „Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen“, so die Beamten abschließend.