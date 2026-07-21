Italiener (27) erleidet schwere Kopfverletzungen nach E-Scooter-Crash

Ein 27-jähriger E-Scooter-Fahrer ist am Dienstagabend auf dem Radweg entlang der Tiroler Straße gestürzt. Der Mann erlitt schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen, wie die Polizei berichtet.

Nach einem schweren Sturz mit dem E-Scooter auf dem Radweg in Thaur musste ein 27-Jähriger ins Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert werden.

Nach einem schweren Sturz mit dem E-Scooter auf dem Radweg in Thaur musste ein 27-Jähriger ins Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert werden.

Am Dienstagabend kam es auf dem Radweg entlang der Tiroler Straße zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem E-Scooter. Ein 27-jähriger italienischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Innsbruck war gegen 19:30 Uhr auf dem Radweg in Thaur in Fahrtrichtung Westen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte.

Notarzt alarmiert

Bei dem Sturz zog sich der junge Mann schwere Verletzungen im Bereich des Kopfes und des Gesichts zu. Die umgehend alarmierten Rettungskräfte versorgten den Verunglückten noch vor Ort. „Der Mann musste nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle von der Rettung in das Krankenhaus in Hall in Tirol verbracht werden“, erklärt die Landespolizeidirektion Tirol. Die genauen Umstände, die zu dem Unfall führten, sind derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.