Vier Verletzte nach Frontalcrash: „Einsatzlage besonders schwierig“

Zwei Autos krachten am 21. Juli auf der Fernpassstraße frontal zusammen. Vier Menschen wurden verletzt, mehrere mussten aus den massiv zerstörten Fahrzeugen befreit werden.

Zu einem Frontalzusammenstoß ist es am Dienstagnachmittag (21. Juli) auf der Fernpassstraße (B179) im Gemeindegebiet von Pflach (Bezirk Reutte, Tirol) gekommen. Vier Menschen wurden dabei verletzt.

Auto gerät auf Gegenfahrbahn

Aber was ist passiert? Nach Angaben der Polizei war ein 76-jähriger Deutscher gemeinsam mit seiner ebenfalls 76-jährigen Ehefrau am Nachmittag in Richtung Deutschland unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und dann krachte es: Er prallte frontal mit dem entgegenkommenden Auto eines 72-jährigen Österreichers zusammen. Auf dessen Beifahrersitz saß seine 67-jährige Ehefrau.

©Freiwillige Feuerwehr Stadt Vils Zwei Autos krachten auf der Fernpassstraße zusammen. ©Freiwillige Feuerwehr Stadt Vils Vier Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

Vier Verletzte, Situation schwierig

„Vor Ort stellte sich die Einsatzlage sowie die Einklemmung der Person als besonders schwer dar. Nur durch Einsatz von schwerem technischen Gerät konnte in dem massiv verformten Fahrzeug ausreichend Platz geschaffen werden, damit der Patient befreit werden konnte“, schildert die Feuerwehr Vils die schwierige Lage vor Ort. Alle vier Unfallbeteiligten wurden nach Angaben der Polizei verletzt und mussten teils mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Die Verletzten wurden in die Krankenhäuser Reutte, Zams und Füssen gebracht.

B179 stundenlang gesperrt

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die B179 rund zweieinhalb Stunden komplett gesperrt. Im Einsatz standen die Feuerwehren Vils und Musau, der Rettungsdienst, ein Notarzt, der Notarzthubschrauber Christophorus 5 sowie mehrere Polizeistreifen. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.