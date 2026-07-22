Binnen zwei Jahren: Rechtsextreme Taten in Tirol fast verdoppelt

Während es 2023 noch 64 Tathandlungen mit rechtsextremem Hintergrund in Tirol waren, ist die Zahl 2024 bereits auf 97 gestiegen und dann 2025 noch einmal auf 113. Bei der Entwicklung seien laut Innenministerium vor allem zwei Faktoren auffällig: „Die Tatverdächtigen werden zunehmend jünger – teilweise sind sie sogar unmündig. Zudem werden rechtsextreme Delikte immer häufiger im digitalen Raum begangen.“ Gleichzeitig würden zahlreiche Verfahren eingestellt werden, weil den jugendlichen Tatverdächtigen der nach dem Verbotsgesetz erforderliche Wiederbetätigungsvorsatz häufig nicht nachgewiesen werden könne.

In Tirol wird unter anderem auf Präventionsarbeit gesetzt

Seit dem Frühjahr 2026 arbeitet das Innenministerium federführend an der Erstellung eines Nationalen Aktionsplans gegen Rechtsextremismus. Dieser soll die gesellschaftliche Resilienz, Präventions- und Früherkennung sowie die Strafverfolgung und Resozialisierung weiter stärken, hofft man. Neben der konsequenten strafrechtlichen Verfolgung setzt das Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung in Tirol vor allem auch einen Scherwpunkt auf ebenjene Präventionsarbeit.

Was bisher schon unternommen wird

Dazu zählen mehrere Projekte, Vernetzungstreffen und Infokampagnen wie etwa das 2022 entwickelte Projekt „Social Media Krake #Rechtsextrem – nein, danke!“. Im Rahmen dieses sollen Jugendliche über die Strafbarkeit und die Folgen des Teilens rechtsextremer, verhetzender und gewaltverherrlichender Inhalte in sozialen Medien aufgeklärt werden. Man zielt darauf ab, das Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Inhalten zu stärken, die Verbreitung strafbarer Inhalte einzudämmen und den besorgniserregnenden Entwicklungen gegenzusteuern. Darüber hinaus führt man auch laufend Sensibilisierungs- und Aufklärungsmaßnahmen für unterschiedliche Altersgruppen durch.