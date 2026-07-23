200-Meter-Absturz: App führte Bergsteiger (18) in den Tod

Eine App wurde am Mittwoch drei 18-jährigen Ungarn zum Verhängnis. Sie verloren beim Aufstieg auf einen Gipfel der Nordkette in Tirol die Orientierung. Einer der Männer stürzte in der Folge ab. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Zu einem tragischen Alpinunfall kam es am Mittwoch auf der Nordkette in Innsbruck (Tirol). Drei 18-jährige Ungarn brachen dort um 6.30 Uhr zu einer Bergtour auf. Von der Talstation der Hungerburgbahn ging es zu einem der hiesigen Gipfel. Um sich zurecht zu finden, nutzten sie zunächst eine Outdoor-App. Während des Aufstiegs fiel diese jedoch aus.

Orientierung verloren

Nichtsdestotrotz gingen die drei Männer weiter, verloren schließlich endgültig die Orientierung. „Deshalb stiegen sie in Richtung des Berggipfels ‚Kemacher‘ auf – mitten im steilen, weglosen Gelände“, so die Beamten der Polizeiinspektion Seefeld. Gegen 15.15 Uhr erreichten sie auf einer Höhe von zirka 2.300 Metern Seehöhe ein kleines Plateau und entschieden sich umzukehren. Doch im Zuge des Abstieg kam es zu einem tragischen Zwischenfall.

Ungar stürzte 200 Meter ab

Ein Gruppenmitglied stürzte rund 200 Meter im sehr steilen, grasigen und felsdurchsetzten Gelände ab. „Er blieb in einer Schotterrinne leblos liegen“, führen die Polizisten aus. Einer der Männer wählte daraufhin den Notruf, während der andere zu seinem Kollegen abstieg. Dort konnte er jedoch keine Lebenszeichen mehr feststellen. Mit einem Tau wurde ein Notarzt zu dem Abgestürzten geflogen. Doch auch er konnte keine Vitalzeichen mehr feststellen, diagnostizierte ein Polytrauma.

Tödlicher Unfall

Die beiden Begleiter wurden von der Crew des Notarzthubschraubers zur Bergstation der Hungerburgbahn gebracht und anschließend unter Mitwirkung des Polizeihubschraubers „Libelle“ ins Tal nach Innsbruck geflogen. „Die Bergung des tödlich abgestürzten 18-Jährigen erfolgte ebenfalls durch die Besatzung des Polizeihubschraubers“, erklären die Beamten abschließend.