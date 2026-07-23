Lauter Knall führte Polizisten zu schwerem Verkehrsunfall

Ein Autofahrer (67) ist in der Nacht auf Donnerstag von der Eibergstraße (B 173) in Tirol abgekommen und frontal gegen eine Felswand gekracht. Er und seine 66-jährige Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt.

Polizisten führten in der Nacht auf Donnerstag Verkehrskontrollen im Gemeindegebiet von Schwoich im Bezirk Kufstein (Tirol) durch und hörten plötzlich einen lauten Knall. Sie hielten Nachschau, entdeckten dabei das Unfallgeschehen.

Auto gegen Felswand gefahren

„Ein 67-jähriger Deutscher ist mit seinem Auto rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen eine Felswand gefahren“, schildern die Beamten. Sie konnte den Mann aus dem Unfallwrack bergen. Seine Begleiterin – eine 66-jährige Frau aus Ghana – war jedoch eingeklemmt. Sie wurde von den Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Kufstein aus dem Fahrzeug geborgen.

Unfall forderte zwei Schwerverletzte

Nach der Erstversorgung wurden die beiden zunächst von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert. „Aufgrund der schwere ihrer Verletzungen mussten sie daraufhin aber in die Universitätsklinik Innsbruck verlegt werden“, so die Polizei abschließend. Die B173 war bis 00.45 Uhr gesperrt, bis 1.35 Uhr nur wechselweise passierbar.