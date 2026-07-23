Schock nach Wohnungsbrand: 56-Jährige wird leblos aufgefunden

Traurige Gewissheit nach Rauchentwicklung in Axams: Als Einsatzkräfte zu einer rauchenden Wohnung gerufen wurden, war das Feuer zwar schon von selbst erloschen, für die 56-Jährige gab es aber keine Rettung mehr.

Es gibt bislang keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, nach derzeitigem Stand wird von einem Unfallgeschehen ausgegangen.

Es gibt bislang keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, nach derzeitigem Stand wird von einem Unfallgeschehen ausgegangen.

Am Dienstag, den 21.07.2026, gegen 15.30 Uhr, bemerkten unbeteiligte Personen Rauch, der aus einer Wohnung in Axams austrat. Sie setzten umgehend die Rettungskette in Gang. Beim Eintreffen der Feuerwehr Axams war der Brand bereits von selbst erloschen, weshalb von der Feuerwehr keine weiteren Maßnahmen zur Brandbekämpfung getroffen werden mussten.

Bei Begehung der Wohnung: Frau tot aufgefunden

Bei der anschließenden Sichtung der Wohnung wurde dann allerdings eine Frau aufgefunden – der Notarzt konnte nur mehr ihren Tod feststellen. Weitere Personen befanden sich nicht in der Wohnung. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion an. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 56-jährige Österreicherin. Laut Brandursachenermittlung gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden, nach derzeitigem Stand wird von einem Unfallgeschehen ausgegangen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.07.2026 um 10:23 Uhr aktualisiert