Bank blockt Betrüger ab: Tirolerin wäre „Parkgebühr“ fast teuer zu stehen gekommen

Sie hätte eine offene Parkgebühr bei einer „Park-App“, hat es in der SMS geheißen, die 46-jährige Österreicherin hat das scheinbar auch geglaubt. Sie hat nämlich in weiterer Folge eine Überweisung freigegeben, bei der statt der eigentlichen „Parkgebühr“ ein niedriger dreistelliger Eurobetrag auf ein ausländisches Konto überwiesen worden ist, heißt es seitens der Polizei. Und es hätte noch viel schlimmer kommen können, doch die Bank konnte weitere Abbuchungsversuche blockieren. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Was Banken gegen Betrug machen können und wann ihnen die Hände gebunden sind, könnt ihr hier nachlesen: Konto von Österreicherin leergeräumt: Was Banken gegen Betrug machen.