Traum vom schnellen Geld kostet Osttirolerin über 10.000 Euro

Mit einfachen Klicks von zu Hause aus Geld verdienen? Dieses verlockende Versprechen wurde für eine 52-jährige Osttirolerin zur teuren Falle – sie verlor einen fünfstelligen Eurobetrag.

Der Traum vom schnellen Geld im Internet ist für eine 52-jährige Osttirolerin (Bezirk Lienz) teuer ausgegangen. Die Frau fiel auf eine Betrugsmasche rund um einen angeblichen Nebenjob herein und verlor dabei einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag.

Provisionen für einfache Arbeiten versprochen

Laut Polizei wurde die Frau über eine Werbeanzeige auf eine vermeintliche Verdienstmöglichkeit aufmerksam. Über einen Messenger-Dienst versprachen ihr die unbekannten Täter Provisionen für einfache digitale Tätigkeiten. Im weiteren Verlauf wurde ihr erklärt, sie müsse zunächst Geld überweisen, um höher dotierte Aufträge freizuschalten und dadurch noch mehr verdienen zu können.

Geld überwiesen – Auszahlung blieb aus

Im Glauben an die versprochenen Gewinne tätigte die 52-Jährige mehrere Überweisungen auf ausländische Konten, insgesamt einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag. Doch dann folgte das böse Erwachen: Die versprochenen Provisionen wurden nie ausbezahlt, auch das überwiesene Geld erhielt die Frau nicht zurück.