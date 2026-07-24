Letztes Lebenszeichen am Vormittag: Danach stürzte 37-Jährige in den Tod

Eine tragisch geendete Bergtour hält derzeit die Behörden in Tirol in Atem. Eine 37-jährige Deutsche verunglückte am Donnerstag beim Aufstieg zur Montscheinspitze tödlich. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen.

Eine 27-jährige Frau aus Deutschland war am Donnerstagmorgen, dem 23. Juli 2026, zu einer kombinierten Tour aus Mountainbiken und Bergsteigen im Karwendel (Gemeinde Eben am Achensee, Tirol) aufgebrochen. Zunächst fuhr sie mit dem Bike zur Plumsjochhütte, um von dort aus zu Fuß weiter auf die 2.106 Meter hohe Montscheinspitze aufzusteigen.

Letztes Lebenszeichen gegen 10.30 Uhr

Gegen 10.30 Uhr setzte die Bergsteigerin noch ein letztes Lebenszeichen ab und meldete sich bei ihren Angehörigen. Als der Kontakt danach komplett abriss und sie nicht wie vereinbart zurückkehrte, meldete die Familie die 37-Jährige am Abend schließlich als vermisst.

Traurige Gewissheit am Abend

Gegen 19.00 Uhr entdeckte eine vierköpfige Wandergruppe die Frau leblos in einer steilen Rinne auf der Ostseite unterhalb des Gipfelwegs und wählte sofort den Notruf. Der Notarzt des alarmierten Rettungshubschraubers „Heli 4“ konnte vor Ort jedoch nur noch den Tod der Verunglückten feststellen. Die Bergung der Verstorbenen erfolgte im Anschluss durch den Polizeihubschrauber „Libelle“.

Wer kann Hinweise geben?

Gesucht werden insbesondere die vier Passanten, die die Verunglückte in der Rinne aufgefunden und die Rettungskette in Gang gesetzt haben, sowie weitere mögliche Augenzeugen, die die Frau am 23. Juli im Bereich der Plumsjochhütte oder der Montscheinspitze gesehen haben.

Zeugenaufruf Zuständige Dienststelle: Polizeiinspektion Mayrhofen

Telefon: +43 59133 / 7254

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.07.2026 um 10:11 Uhr aktualisiert