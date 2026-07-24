Tiroler (88) geht über Straße, wird von Straßenbahn erfasst
Ein 88-jähriger Tiroler wurde Freitagnachmittag, am 24. Juli 2026, von einer Straßenbahn erfasst. Der Vorfall geschah in der Technikerstraße in Innsbruck, eine Notbremsung des Fahrzeugs kam zu spät.
Gegen 13.30 Uhr hat am Freitag, 24. Juli 2026, ein 88-jährige Fußgänger aus Österreich die Technikerstraße in Innsbruck überquert. Genau zu diesem Zeitpunkt fuhr allerdings auch eine Straßenbahn der Linie 2 in Richtung Osten und musste eine Vollbremsung einlegen. Trotz dieser Notbremsung konnte ein Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht mehr verhindert werden, wie die Polizei nun berichtet. Der 88-Jährige wurde bei dem Vorfall mittelschwer verletzt. Die Rettung, die gerufen worden ist, brachte ihn nach der Erstversorgung schließlich in die Innsbrucker Klinik.