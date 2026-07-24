Tiroler (88) geht über Straße, wird von Straßenbahn erfasst

Gegen 13.30 Uhr hat am Freitag, 24. Juli 2026, ein 88-jährige Fußgänger aus Österreich die Technikerstraße in Innsbruck überquert. Genau zu diesem Zeitpunkt fuhr allerdings auch eine Straßenbahn der Linie 2 in Richtung Osten und musste eine Vollbremsung einlegen. Trotz dieser Notbremsung konnte ein Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht mehr verhindert werden, wie die Polizei nun berichtet. Der 88-Jährige wurde bei dem Vorfall mittelschwer verletzt. Die Rettung, die gerufen worden ist, brachte ihn nach der Erstversorgung schließlich in die Innsbrucker Klinik.