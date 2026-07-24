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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Technikerstraße in Innsbruck.
Der Vorfall ereignete sich in der Technikerstraße in Innsbruck.
Innsbruck
24/07/2026
Trotz Notbremsung

Tiroler (88) geht über Straße, wird von Straßenbahn erfasst

Ein 88-jähriger Tiroler wurde Freitagnachmittag, am 24. Juli 2026, von einer Straßenbahn erfasst. Der Vorfall geschah in der Technikerstraße in Innsbruck, eine Notbremsung des Fahrzeugs kam zu spät.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)
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Gegen 13.30 Uhr hat am Freitag, 24. Juli 2026, ein 88-jährige Fußgänger aus Österreich die Technikerstraße in Innsbruck überquert. Genau zu diesem Zeitpunkt fuhr allerdings auch eine Straßenbahn der Linie 2 in Richtung Osten und musste eine Vollbremsung einlegen. Trotz dieser Notbremsung konnte ein Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht mehr verhindert werden, wie die Polizei nun berichtet. Der 88-Jährige wurde bei dem Vorfall mittelschwer verletzt. Die Rettung, die gerufen worden ist, brachte ihn nach der Erstversorgung schließlich in die Innsbrucker Klinik.

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