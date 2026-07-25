Kontrolle verloren: Radfahrerin rutscht bei Rennen unter Auto

Bei einer Sportveranstaltung in Tirol verlor eine 41-jährige Radfahrerin in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrrad. Sie stürzte und rutschte unter ein stehendes Auto. Dabei wurde sie schwer verletzt.

Die 41-jährige Radfahrerin verlor in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrrad, stürzte und rutschte unter einen stehenden Pkw. Sie wurde mit schweren Schulterverletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die 41-jährige Radfahrerin verlor in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrrad, stürzte und rutschte unter einen stehenden Pkw. Sie wurde mit schweren Schulterverletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Bei einer grenzüberschreitenden Sportveranstaltung im Raum Bayern und Tirol ist es am Samstag in Niederndorferberg zu einem schweren Fahrradunfall gekommen. Eine 41-jährige Deutsche wurde dabei schwer verletzt. Die Frau war gegen 12.35 Uhr auf einer Gemeindestraße im Ortsteil Gränzing talwärts unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 71-jähriger Deutscher mit seinem Auto bergauf und hielt vor einer Linkskurve an, um entgegenkommende Radfahrer passieren zu lassen.

Kontrolle verloren

In der Kurve verlor die 41-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrrad und kam zu Sturz. Anschließend rutschte sie auf der Fahrbahn weiter und geriet unter das stehende Auto. Die Radfahrerin erlitt bei dem Unfall schwere Schulterverletzungen. Nach der Erstversorgung wurde sie vom Rettungsdienst ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht.