Tennis-Sensation: 18-jährige Osttirolerin im Finale

Die Osttirolerin Lilli Tagger hat bei den Livesport Prague Open das Finale erreicht. Nach dem Halbfinalsieg gegen Lokalmatadorin Barbora Krejciková trifft die 18-Jährige nun auf die Ukrainerin Daria Snigur.

Am Sonntag kämpft die 18-Osttirolerin nun um den Titel.

Am Sonntag kämpft die 18-Osttirolerin nun um den Titel.

Lilli Tagger steht im Endspiel der Livesport Prague Open. Wie der Österreichische Tennisverband (ÖTV) mitteilt, bezwang die 18-jährige Osttirolerin am Samstagabend im Halbfinale die tschechische Lokalmatadorin Barbora Krejciková. Tagger setzte sich gegen die zweifache Grand-Slam-Gewinnerin nach 2:50 Stunden mit 6:7 (5), 6:3 und 7:6 (4) durch.

Daumen drücken

Damit zieht die Athletin nach Jiujiang (China) im vergangenen Herbst zum zweiten Mal in ein WTA-250-Finale ein. Im Kampf um den Titel des mit 283.347 Dollar dotierten Hartplatz-Events wartet am Sonntag die 24-jährige Ukrainerin Daria Snigur.