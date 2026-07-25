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Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Rettungskräfte bei einem Forstunfall
Zu einem Arbeitsunfall kam es am Samstag in Osttirol.
Zettersfeld
25/07/2026
Arbeitsunfall

Finger gerät in Seilwinde: Mann (37) erleidet Teilamputation

Bei Holzarbeiten am Zettersfeld (Bezirk Lienz / Tirol) klemmte sich ein 37-jähriger Mann am Samstag einen Finger in der Rolle einer Seilwinde ein. Ersthelfer brachten ihn ins Tal; der Rettungsdienst rückte an.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(93 Wörter)
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Zu einem schmerzhaften Zwischenfall kam es am Samstag bei Holzarbeiten am Zettersfeld in der Gemeinde Gaimberg in Osttirol. Ein 37-jähriger Tscheche hielt das Windenseil einer Seilwinde mit der Hand fest. „Dabei kam er der Rolle der Seilwinde zu nahe“, schildern die Beamten der Polizeiinspektion Lienz.

Finger teilamputatiert

Sein Finger wurde eingeklemmt. Ersthelfer brachten ihn ins Tal. Von dort wurde er mit dem Rettungsdienst in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. „Durch die Quetschung erlitt der Mann eine Teilamputation eines Fingers“, erklären die Polizisten abschließend.

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