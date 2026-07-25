Kinder stürzen von Brücke: Notarzthubschrauber im Einsatz

Zwei Kinder im Alter von 5 und 6 Jahren stürzten am Samstag von einer Brücke am Weg zur Eng Alm in der Gemeinde Vomp (Bezirk Schwaz / Tirol). Die Ermittlungen zu den genauen Unfallumständen laufen.

Ein sechsjähriger Bub schlüpfte am Samstagnachmittag durch ein Brückengeländer am Weg zur Eng Alm in der Gemeinde Vomp. Infolge dessen stürzte er drei Meter in ein darunterliegendes Bachbett. Dabei zog er sich eine Verletzung am Kopf sowie an einer Hand zu.

Zweiter Bub stürzte ebenfalls ab

Zur selben Zeit stürzte ein fünfjähriger Bub vom flussabwärts liegenden Teil der Brücke, „an welchem sich kein Geländer befand“, stellen die Beamten der Polizeiinspektion Jenbach fest. Er erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Die Ermittlungen zu den genauen Unfallumständen laufen.

Notarzthubschrauber im Einsatz

Der Sechsjährige wurde von der Besatzung des Notarzthubschraubers „Heli 3“ in die Universitätsklinik nach Innsbruck geflogen. Im Einsatz standen außerdem die Bergrettung Achenkirch sowie eine Polizeistreife.