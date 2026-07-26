Maler kippt in Sölden von Holzleiter – schwer verletzt

In Sölden (Tirol) stürzte ein Maler aus bislang ungeklärter Ursache von einem Baugerüst. Wie die Polizei berichtet, flog ihn der Notarzthubschrauber „Martin 8“ in die Klinik.

Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Samstagmorgen, dem 25. Juli 2026, im Gemeindegebiet von Sölden. Wie die Polizei berichtet, war ein 64-jähriger Österreicher mit Malerarbeiten im zweiten Stock eines Gebäudes beschäftigt. Zum Unfallzeitpunkt befand sich der Mann allein auf einem bereits aufgebauten Baugerüst. Um Abdeckarbeiten an einer etwa fünf Meter hohen Wand durchzuführen, stellte der 64-Jährige zusätzlich eine Holzleiter auf das Gerüst.

Sturz aus ungeklärter Ursache

Laut den Beamten kippte der Maler „aus noch unbekannten Gründen vom Gerüst und stürzte zu Boden“. Der Mann zog sich durch den schwere Verletzungen zu. „Der Mann musste mit schweren Verletzungen mittels Hubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert werden“, so die Polizei weiter. Neben dem Notarzthubschrauber „Martin 8“ und den Sanitätern des Rettungsdienstes stand auch eine Streife der Polizei Sölden vor Ort im Einsatz.