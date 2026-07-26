Halt verloren: Bergsteiger stürzt bei Tour in Tirol ab

Ein 46-jähriger Deutscher stürzte im Gemeindegebiet von Neustift im Stubaital (Tirol) ca. zwei Meter tief ab. Laut Polizei musste er mit Verletzungen ins Krankenhaus geflogen werden.

Zu einem Alpinunfall kam es am Vormittag des 25. Juli 2026 im Gemeindegebiet von Neustift im Stubaital. Wie die Polizei mitteilte, unternahm ein 46-jähriger deutscher Staatsbürger eine Bergtour auf den Gipfel des sogenannten „Wilden Hinterbergl“ im Oberbergtal. Nach dem Erreichen des Gipfels machte sich der Mann wieder an den Abstieg in Richtung der bekannten Franz-Senn-Hütte.

Halt verloren und abgestürzt

Etwa 50 Meter unterhalb des Gipfels passierte schließlich das Unglück: Gegen 11.30 Uhr verlor der 46-Jährige im alpinen Gelände plötzlich den Halt. Laut Polizeibericht stürzte der Mann in der Folge „ca. zwei Meter über eine Geländekante ab“. Bei dem Sturz zog sich der deutsche Bergsteiger Verletzungen im Bereich des Rückens zu und konnte seinen Weg nicht mehr selbstständig fortsetzen. Der 46-Jährige wurde nach der Erstversorgung vor Ort „in das Landeskrankenhaus Hall in Tirol geflogen“. „Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber „Christophorus 1“, sowie die Bergrettung Neustift im Stubaital und die Alpinpolizei“, heißt es.